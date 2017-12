Milan, Suso e Romagnoli recuperati, Montolivo forse titolare

Suso e Romagnoli in gruppo: questa la buona notizia per Montella che può contare sui due giocatori assenti nel match di Europa League: lo spagnolo ha recuperato dalla contusione subita a Napoli, il difensore da un attacco febrrile. Domenica, contro il Torino, inizia di fatto il campionato del Milan che affronterà nelle partite fino al 28 gennaio, quando ritroverà la Lazio, squadre in questo momento dietro i rossoneri in classifica.



L'allenatore deve migliorare innanzitutto il rendimento offensivo di una squadra forte contro i deboli (15 le reti nele 6 partite contro le squadre piu indietro) e molto debole contro i forti (solo 4 i gol nelle 6 partite con le squadre che comandano il campionato). Difficile motivare una statistica così significativa sui problemi soprattutto del del reparto avanzato: 5 i gol sui 19 fin qui realizzati.



Come punta centrale dovrebbe essere confermato Kalinic, ancora lontano dal rendimento dei tempi viola, anche se sono molti che vorrebbrro il defintivo lancio del golaedor rssonero della stagione André Silva (8 reti). In appoggio Bonaventura, che stenta a ritrovare la froma dopo gli ultimi infortuni, e Suso, capocannoniere milanista del campionato con cinque reti. A centrocampo confermatissimi Borini, fra i migliori anche contro l'Austria Vienna, e Ricardo Rodriguez, Biglia potrebbe essere affiancato da Montolivo, in difesa Zapata, Bonucci, uscito prima giovedì ma in buone condizioni, e Romagnoli. Chiusa la pratica Europa League, ora Montella si concentra sul campionato: la graticola è ancora tiepida, per raffreddarla del tutto servono solo punti e vittorie