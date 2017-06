Milan, Suso colpisce un giornalista con la palla di neve

Forse deve migliorare con il piede destro, ma per quanto riguarda il braccio Suso è un cecchino così come quando calcia di sinistro. Basta osservare un episodio curioso andato in onda a Milanello, lo spagnolo del Milan prende la mira e colpisce alle spalle un giornalista della televisione societaria con una palla di neve scatenando le risate dello studio.

Chi ha detto che @suso30oficial è bravo solo di sinistro? Guardate che lancio stamattina a Milanello... #solosuMilanTV @MilanTV pic.twitter.com/vwrBQCmqIA — Milan TV (@MilanTV) 14 gennaio 2017