Milan, Suso: "Cercato da Napoli, Roma e Inter. Dura dire no a Real e Barça"

Estate rovente per Suso, lo conferma lo stesso centrocampista spagnolo al Fatto Quotidiano: "Mi hanno cercato Napoli, Roma e Inter. Ogni volta che ricevevo una proposta, andavo dalla società e loro mi dicevano 'tu resti qui'. E io rispondevo 'ottimo, è quello che desidero pure io' visto che al Milan sto benissimo e mi piace Montella. Certo se chiamassero Real Madrid o Barcellona sarebbe difficile dire no...".



Suso ha parlato della sua vita in Italia: "Esco poco di casa, non vado alle feste e se mi vedete al cinema è solo per far contenta la mia fidanzata. Amo starmene a casa a guardare la tv o portare a spasso i miei cani. Degli italiani non capisco una sola cosa: la fissazione per il fantacalcio. Mi fermano per strada e mi dicono 'ti ho comprato, devi segnare!'. Non gli importa se la squadra vina o perda, basta che segni! Siete un po' strani".



Infine, elogio al Napoli: "Una meraviglia per gli occhi. Se sei a casa e in tv c'è la Juventus o qualsiasi altra squadra tu cosa guardi? Io la squadra di Sarri".