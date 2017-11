Milan, suggestione Kakà: "Io allenatore? Perché no..."

Kakà futuro allenatore del Milan. La suggestione nasce per bocca dello stesso brasiliano, che in una lunga intervista concessa alla testata polacca Przeglad Sportowy, ha parlato dei suoi progetti per i prossimi anni: "Non ho un contratto con alcun club, ma mi sento ancora un calciatore. Nelle prossime settimane deciderò cosa fare in futuro: mi piacerebbe sicuramente restare nel mondo del calcio, come allenatore o come direttore sportivo. Per essere un grande allenatore devi avere una vocazione".

"Allenare il Milan? Perchè no... Mi è rimasto nel cuore, come tutte le squadre in cui ho giocato. San Paolo, Real Madrid, Milan e Orlando City, penso di avere le porte aperte ovunque" ha detto l'ex Pallone d'Oro, che ha anche indicato il proprio modello di allenatore: "Sarebbe il massimo seguire le orme di Zinedine Zidane, anche se è facile a dirlo. Il suo passaggio da giocatore ad allenatore è da prendere come modello: prima ha appreso il meglio dai suoi ex allenatori, poi si è riposato, ha lavorato con i giovani e quando si è reso conto di essere pronto, è stato amato dal suo club e ha raggiunto successi incredibili. Era unico come giocatore ed è unico come allenatore".

Il discorso si sposta poi su Russia 2018 e Kakà a sorpresa dichiara: "Guardo le esibizioni di Lewandowski al Bayern e penso che non ci sia un giocatore migliore al mondo nella sua posizione. Avere un giocatore del genere in squadra rende la Polonia una delle favorite per la vittoria finale". E il suo Brasile? "La squadra si è ripresa dopo il 7-1 inflitto dalla Germania allo scorso mondiale. A distanza di 4 anni i giocatori sono molto più esperti, più forti mentalmente, e sarà più facile gestire la pressione che deriva dal chiamarsi Brasile".