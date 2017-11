Milan spuntato: Montella è 'senza attacco'

Nessun pallone toccato nell'area avversaria nel primo tempo. E' l'incredibile statistica del Milan di Montella contro il Napoli al San Paolo. In questo campionato era successo soltanto al Benevento in due occasioni, sempre con la squadra di Sarri e con la Juventus. Il dato a dir poco allarmante testimonia la crisi dell'attacco rossonero (ottavo in serie A, 19 gol realizzati): le tre punte Kalinic, André Silva e Cutrone hanno segnato complessivamente appena 5 gol.



Di fronte a questi numeri passa inevitabilmente in secondo piano il leggero miglioramento dal punto di vista del gioco: è inutile mantenere il possesso palla se poi non si riesce a concludere, a tirare in porta e avvicinarsi al portiere avversario.



Peraltro il match con gli azzurri è stato quello con più conclusioni subìte (16 in totale) e nello specchio (10) dal Milan in questa stagione: molto è stato dunque concesso in fase difensiva, nonostante la capolista non fosse in serata di grazia. Il gap con chi guida la classifica (16 punti), a dispetto del risultato finale reso un pochino meno amaro da Romagnoli, e con le altre big della A (sei sconfitte in altrettante gare) c'è tutto: dalle parti di Milanello meglio mettere da parte i sogni di rimonta ed essere realisti.