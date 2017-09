Milan spuntato a Marassi: con la Samp zero tiri in porta

C'è un dato che più di tutti riassume meglio la pessima prestazione offerta dal Milan a Marassi. Contro la Sampdoria la squadra di Montella non ha effettuato alcun tiro nello specchio della porta difesa da Puggioni (non accadeva da agosto 2015 con la Fiorentina). Proprio così: l'estremo difensore blucerchiato non ha dovuto effettuare alcuna parata nell'arco dei 90 minuti. Un sterilità offensiva preoccupante e strettamente collegata al modulo e agli uomini scesi in campo ieri.



Suso è stato schierato come seconda punta dimostrando per l'ennesima volta di non essere a suo agio in questo nuovo ruolo: nel 3-5-2 lo spagnolo è un pesce fuor d'acqua e non è in grado di esprimere tutto il suo (alto) potenziale. Ne ha risentito anche Kalinic, completamente isolato e in balìa dei difensori della Samp. La questione andrà risolta in fretta anche perché nelle altre gare i rossoneri avevano dimostrato di non avere problemi in attacco.



I problemi continuano invece in difesa: l'inserimento di Bonucci è più complicato del previsto, e ha destato parecchie perplessità la scelta di schierare Zapata al posto di Musacchio, relegato in panchina, considerando che gli errori del colombiano hanno favorito i liguri su entrambi i gol. Desta grande preoccupazione anche la tenuta mentale del gruppo: di fronte alle prime difficoltà il Diavolo appare incapace di reagire e crolla rovisonamente. Era già accaduto all'Olimpico con la Lazio e la lezione non è servita a quanto pare: urge una reazione nelle prossime delicate sfide di campionato (Roma e derby dopo la sosta). Rispetto allo scorso anno in classifica sono solo 2 i punti in più: troppo pochi per chi ha speso più di 200 milioni sul mercato.