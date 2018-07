Milan, spunta un mister X asiatico

Nuovo colpo di scena nelle vicende societarie del Milan: secondo quanto riferisce Corriere.it, Li Yonghong starebbe valutando la cessione del club ad un nuovo mister X asiatico. Un profilo con cui sta parlando personalmente da tempo e che non ha mai reso pubblica la volontà di acquistare la società, particolare che ha apprezzato l'attuale presidente rossonero (che anche per questo ha raffreddato l'ipotesi Commisso).



Le ipotesi Ricketts e dell'imprenditore italoamericano non sfumano ma ora in pole ci sarebbe questo nome nuovo che viene dall'Asia, Mr. Li potrebbe chiudere o firmare un contratto vincolante (più probabile la seconda ipotesi) con lui già nelle prossime ore. Ammesso che la proprietà del Milan rimanga nelle sue mani: entro oggi, infatti, dovrà restituire a Elliott i 32 milioni di aumento di capitale. Qualora non ci riuscisse, il club passerebbe nelle mani del fondo nella giornata di lunedì.



Le prossime ore saranno dunque decisive in un senso o nell'altro: al momento secondo alcuni rumors non sarebbe ancora partito il bonifico per estinguere il debito con Elliott. Mr. Li avrebbe anche chiesto una proroga di 48 ore trovando un secco "no" come risposta.