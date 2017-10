Milan sorridi, dopo CR7 c'è Andrè Silva

Arrivato in estate un po' a sorpresa e accolto dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri che si fidavano della "lettera di presentazione" fatta da Cristiano Ronaldo ("può diventare il mio erede"), Andrè Silva in questi mesi è stato più che altro un oggetto misterioso. Doti tecniche evidenti, gol a raffica in Europa League (6 reti in 6 partite, preliminari compresi), ma in campionato il portoghese ha giocato poco e non ha ancora segnato, mostrando qualche difficoltà di ambientamento.

Forse, però, i tifosi rossoneri potranno "conoscere" Andrè Silva domenica prossima durante il derby. Già, perchè il talentuoso attaccante portoghese torna dalla sosta per le nazionali con grandissimo entusiasmo dopo aver segnato la rete che ha regalato la qualificazione mondiale a CR7 e compagni. E durante il cammino di qualificazione è stato proprio CR7 l'unico ad aver fatto meglio di Andrè Silva, 9 gol in dieci gare, una ogni 78 minuti (11 realizzazioni in 17 presenze totali).

Numeri da fenomeno, numeri da predestinato del gol, che dimostrano la crescita dell'attaccante ex Porto e potrebbero convincere Montella a consegnargli una maglia da titolare nel derby di domenica prossima. Complici anche le condizioni fisiche non ottimali di Kalinic (c'è comunque ottimismo sul suo recupero), Andrè Silva potrebbe partire dal primo minuto e con un gol ai nerazzurri smetterebbe in un istante di essere oggetto misterioso ed entrerebbe di diritto nel cuore dei tifosi rossoneri.