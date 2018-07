Milan, Elliott fa fuori Fassone: "Via per giusta causa"

Il nuovo corso del Milan di Elliott ha preso ufficialmente il via nel segno della rottura quasi totale con il passato. L'assemblea degli azionisti, presieduta dall'avvocato Cappelli, ha approvato a maggioranza la rimozione di Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu e Marco Fassone da amministratori della società per giusta causa. Nello specifico all'ex ad sono stati contestati la gestione dei contratti con la società e il mercato cinese mentre a Mister Li le dichiarazioni lesive dell'immagine della società.



In seguito la Rossoneri Sport Investment ha proposto il nuovo consiglio di amministrazione composto da Paolo Scaroni (anche come presidente), Marco Patuano, Frank Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio.