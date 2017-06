Milan, sono numeri da Champions. E ora la Juventus

Prova superata per il Milan, che torna da Verona con tante certezze. La prima è raccontata direttamente dalla classifica di serie A, che vede i rossoneri al secondo posto - al pari della Roma - dopo otto giornate, circostanza che non avveniva dalla stagione 2010/11, quella dell'ultimo scudetto. Nessun tifoso rossonero crede di poter aspirare al trono che tutti assegnano alla Juventus ma, vedendo le difficoltà di Napoli e Inter e in attesa che la Roma trovi continuità, il Milan ha concrete ambizioni da Champions League.



A proposito di bianconeri, sabato sera (diretta su Premium Sport HD) il nono turno della serie A propone proprio lo scontro diretto con l'ex Allegri. E Montella ci arriva con la voglia di dimostrare la crescita della sua squadra, oltre alla sana "incoscienza" di aver poco da perdere anche in caso di sconfitta. "La partita giusta per evitare cali di tensione" ha detto l'ex aeroplanino dopo la vittoria contro il Chievo. Di sicuro il tecnico rossonero si aspetta ciò che ha visto nelle ultime prove, quindi una squadra solida, efficace e a tratti pure bella che ha fatto della continuità il segreto per scalare la classifica.



Infine, è sempre il caso di segnalare come il Milan stia trovando conferme pur non rinunciando a costruire il futuro. Contro il Chievo c'erano in campo cinque under 23 (e otto italiani su undici), il sogno di Silvio Berlusconi si sta avverando proprio mentre si avvicina il momento di lasciare il passo alla cordata cinese.