Milan, solo un'infiammazione per Calhanoglu

La voce che ha fatto tremare i tifosi del Milan si sgonfia nel pomeriggio di giovedì: l'infortunio di Hakan Calhanoglu è meno serio del temuto, niente lesioni o interessamento dei legamenti ma solo un'infiammazione al ginocchio. Gli esami a cui è stato sottoposto il turco, contro il Torino sostituito nella formazione iniziale da Borini, hanno escluso guai peggiori anche se salterà comunque la partita di sabato contro il Benevento.



Il turco è stato l'uomo chiave della svolta impressa da Gattuso che l'ha schierato titolare come esterno sinistro del 4-3-3 aggiungendo qualità alla manovra. In vista della finale di Coppa Italia contro la Juve sarebbe stata un'assenza pesante anche perché non è il solo ad avere problemi fisici come annunciato dal tecnico: "Biglia ha preso una botta in un punto dove aveva già subito un colpo in settimana e stessa cosa per Bonucci: verranno valutati entrambi, speriamo non siano problemi muscolari". In realtà l'argentino ha voluto rassicurare tutti: "Sono uscito per una botta al ginocchio, ma non è nulla di grave".



Il Milan non vince una partita dal 18 marzo: dopo la sosta sono arrivate la sconfitta con la Juve e 4 pareggi consecutivi che hanno spento definitivamente i sogni di rimonta per la Champions e hanno permesso a Sampdoria, Atalanta e Fiorentina di riavvicinarsi per la corsa all'Europa League. Tra gli uomini simbolo del calo rossonero c'è Suso, a segno una sola volta nell'era Gattuso e in evidente flessione fisica, al punto da meritarsi la sostituzione a Torino. Anche lui, come Calhanogu, è un elemento imprescindibile, tanto da giocare sempre titolare: il 9 maggio, per la finale di coppa, servirebbe averlo nella stessa condizione di Doha, dove l'anno scorso fece la differenza contro la Juve nella Supercoppa italiana.