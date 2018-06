Milan, slitta la sentenza dell'Uefa

Il Milan dovrà aspettare ancora. Era attesa in giornata la sentenza sul mancato rispetto del Fair Play Finanziario con il rischio concreto dell'esclusione dalle Coppe di due anni e una multa di 30 milioni di euro.



Come riferisce l'Ansa in questi casi i club vengono avvertiti qualche ora prima della pubblicazione del verdetto, quindi tutto lascia intendere che la Camera giudicante possa emettere il provvedimento nei prossimi giorni, probabilmente domani o mercoledì.



I i continui rinvii da Nyon fanno sperare che la svolta societaria in atto serva a ridurre la pena: sono infatti in corso, come anticipato, le trattative con l'imprenditore di origini italiane Rocco Commisso, proprietario dei New York Cosmos e con un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari.



Con il nuovo socio (non è escluso ma anzi è probabile che diventi subito azionista di maggioranza) la società di via Aldo Rossi spera di ribaltare il giudizio dell'Uefa attraverso il ricorso al Tas di Losanna.