Milan, Sino Europe Sports smentisce Bloomberg. Si procede verso closing

Non si è fatta attendere la smentita di Sino Europe Sports (fondo del consorzio di imprenditori cinesi in procinto di acquistare il Milan) in merito a un articolo di Bloomberg che metteva in dubbio la solidità del consorzio stesso, accusato di aver presentato una lettera di garanzia bancaria falsa nella prima fase di negoziazione con Fininvest. Bloomberg cita un documento della Bank of Jiangsu, che l'istituto - sentito dall'agenzia internazionale - afferma di non aver mai emesso.



La replica di Sino Europe Sports è arrivata su Twitter attraverso Community, l'agenzia che cura la comunicazione della cordata: "Sino Europe Sports e Fininvest non confermano i contenuti dell'ennesimo articolo di Bloomberg e proseguono su closing entro 2016".



Di fronte alle indiscrezioni, Fininvest "non conferma di aver ricevuto le specifiche carte in questione e non intende commentare la vicenda". La holding di Silvio Berlusconi sottolinea la solidità degli investitori guidati dall'uomo d'affari Li Yonghong, attestata anche dal pagamento di una caparra da 100 milioni di euro

