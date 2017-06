Milan, Sino Europe Sports: "Il closing va spedito"

"Sino Europe Sports conferma che tutto sta procedendo in modo spedito in vista del closing per l'acquisizione di AC Milan". Lo dichiara in una nota la società capofila della cordata cinese, spiegando che uno dei suoi rappresentanti, l'ex calciatore David Han (noto anche come Han Li) "ieri ha partecipato ad una serie di incontri programmati con gli advisor e con Fininvest".



"Tutte le parti - conclude la nota - stanno lavorando con per chiudere l'accordo secondo la tempistica prestabilita", ossia entro la fine dell'anno.