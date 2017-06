Milan, Sino Europe Sports: "I nomi degli azionisti al momento del closing"

Sino Europe Sports, cordata di imprenditori cinesi in procinto di acquistare il Milan, ha emesso un comunicato ufficiale in risposta alle dichiarazioni di David Gentili, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. Gentili aveva espresso forti dubbi sulla situazione relativa ai rossoneri evidenziando che non si conoscono ancora i nomi dei compratori: "Penso sia un dovere per Milano e la sua pubblica amministrazione sapere chi siano i titolari effettivi di queste realtà imprenditoriali che tratteranno e firmeranno il contratto con l’amministrazione comunale dato che il Milan insieme all'Inter è concessionaria di San Siro".



Sino Europe Sports nella sua nota ha sottolineato: "Oggi il Milan è di proprietà Fininvest. Al momento del closing comunicheremo i nomi degli azionisti come da direttive italiane".

IL COMUNICATO DI SINO EUROPE SPORTS

"In riferimento alle dichiarazioni riguardanti AC Milan rilasciate dal presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano David Gentili, SES sottolinea che ad oggi e fino al closing, AC Milan è di proprietà di Fininvest. Inoltre, SES conferma che ogni passo verso il closing è intrapreso nel pieno rispetto della legislazione italiana e, coerentemente con tale approccio, al closing SES rispetterà ogni aspetto della normativa vigente relativamente alla sua partecipazione in AC Milan, incluso qualsiasi obbligo di comunicazione dell'elenco dei suoi azionisti".