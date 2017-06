Milan, Sino Europe Sports conferma: "Closing il 13 dicembre"

''La Sino-Europe Sports conferma che il closing è previsto in coincidenza con la riunione dell'assemblea degli azionisti di Ac Milan, che è attesa per il 13 dicembre'': è quanto si legge in una nota di Sino-Europe Sports.



La cordata di imprenditori cinesi ha dunque confermato che non ci sono intoppi nella chiusura della trattativa smentendo così le voci delle ultime ore su preseunte difficoltà economiche per la conclusione positiva dell'affare. In particolare si era parlato ritardi nelle autorizzazioni da parte del governo cinese per eseguire il trasferimento di 420 milioni di euro necessari per il passaggio di proprietà del club rossonero.