Milan, Sino Europe risponde a Maldini: "Si accorgerà che il progetto è vincente"

Botta e risposta. Dopo il rifiuto di Paolo Maldini alla proposta di entrare nella nuova società rossonera dopo il closing con Fininvest, è Sino Europe Sports a rispondere all'ex capitano del Milan: "Per quanto concerne le voci relative al futuro Consiglio di Amministrazione di AC Milan, SES intende chiarire che la questione non è al momento all'ordine del giorno. La priorità per SES è ora il closing dell'acquisizione di AC Milan. Siamo dispiaciuti della decisione di Paolo Maldini in merito alla nostra proposta, poiché crediamo fermamente che presto si renderà conto di quanto il nostro progetto per AC Milan sia vincente".



Una risposta quindi ferma e decisa da parte della cordata cinese interessata a rilevare il club milanista, dopo la proposta - declinata - a Maldini di entrare nel Milan al fianco di Fassone.