Milan, Silvio Berlusconi: "Donnarumma? Io lo avrei convinto"

"Farei di tutto per non far partire Donnarumma". Silvio Berlusconi interviene sul caso del momento: l'ex presidente del Milan aveva già parlato del suo vecchio amore e della speranza di vedere la squadra rinforzata per onorare l'Europa League. Alla Rai, però, quello che è stato il numero uno del club negli ultimi 30 anni, ha voluto dire la sua anche su Donnarumma.



"Essendo un ragazzo che ha la possibilità di guadagnare 100 milioni - ha detto Berlusconi - chi di noi non avrebbe fatto lo stesso? Ci sono le ragioni del cuore. Ma io, con le mie doti di convincimento, avrei trovato una strada di mezzo per convincerlo a rimanere per un po' e poi per fargli fare il grande colpo della vita". Ora tocca ai cinesi e soprattutto alla coppia Fassone-Mirabelli.