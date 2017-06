Milan, si va verso una proroga del closing

Nuovo aggiornamento in casa Milan: si va infatti verso un rinvio per quanto riguarda il closing societario. Le autorizzazioni per il trasferimento dei capitali cinesi non arriverebbero in tempo per la data del 13 dicembre e, di conseguenza, le due parti si impegneranno per stipulare un contratto di proroga con scadenza ultima fissata per il 28 febbraio. Parallelamente Sino Europe Sports verserà altri 100 milioni come caparra entro martedì prossimo. In vista dell'assemblea del 13 dicembre, va poi precisato che non verrà istituito un nuovo consiglio d'amministrazione: i membri del cda rossonero rimarranno gli stessi.