Milan, si ferma anche Antonelli: a sinistra rimane solo Vangioni

Ennesima tegola per Montella, che ha già perso Bonaventura fino al termine della stagione. Nel corso dell'allenamento di mercoledì Antonelli ha infatti accusato un problema muscolare e non sarà disponibile per la partita contro la Sampdoria e molto probabilmente anche per il recupero con il Bologna. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti del caso.



Un bel problerma per il tecnico rossonero che deve fare già a meno di Calabria e De Sciglio sull'out di sinistra: l'unico disponibile al momento è Vangioni. Dovrebbe essere il 29enne argentino a scendere in campo dal primo minuto nella sfida del Meazza con i blucerchiati.