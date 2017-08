Milan, Shevchenko: "Mercato confusionario e improvvisato"

Al di là del goledor che manca ancora, c'è qualcuno che non è convinto affatto del calciomercato del Milan. Non uno qualunque, ma un certo Andriy Shevchenko, uno che la storia rossonera ha contribuito a scriverla, segnando tra le altre cose il rigore decisivo nella finale di Champions del 2003 contro la Juve. Già Boban si era espresso in modo negativo, ma prima dell'acquisto di Bonucci, lamentando l'assenza di top player. Sheva sembra ancora più scettico.



"Non so cosa aspettarmi - ha detto l'ex rossonero al portale ucraino football.ua - Ci sono due modi diversi per ottenere risultati: il modo programmato e il modo improvvisato. A mio parere ci sono azioni confusionarie al Milan, non esiste un piano stabilito. Montella aveva una certa visione e strategia, ma in questo lasso di tempo hanno dovuto muoversi molto velocemente. Poi ci sono tanti nuovi giocatori. Acquistano un calciatore per una certa posizione e un mese dopo ne arriva un altro nello stesso ruolo. Queste sono decisioni improvvisate. Non posso sapere cosa succederà, ma auguro al club tutto il meglio, perché lo considero ancora la mia squadra".