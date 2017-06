Milan, senti Mendes: "André Silva sarà il più forte della Serie A"

"André Silva è un giovane con tanta qualità. In futuro può essere uno dei migliori attaccanti al mondo, ha tutto per esserlo. Adesso gioca in Nazionale con il più forte della storia del calcio, CR7, ma ciò che conta è che André vuole imparare ogni trucco e ogni cosa da Ronaldo. Un esempio e un modello come Cristiano non possono che fargli bene. E' un grande lavoratore che vuole migliorare ogni giorno, aggressivo ma con molta tecnica. Sarà sicuramente il più forte in Italia per i prossimi anni". Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante portoghese nuovo acquisto del Milan, non usa mezzi termini per esaltare il suo assistito e assicura: "I tifosi saranno molto contenti: negli ultimi anni non ricordo in rosa rossonera uno come lui". "Cristiano Ronaldo è molto contento per André - continua Mendes - Gli ha detto che andrà a giocare in uno dei migliori club del mondo e, in generale, della storia. Ha tutto per trionfare e ha scelto il Milan per dimostrare di cosa è capace. Similitudini con il passato? Non si può paragonare con il passato, ha caratteristiche sue. Parliamo di un ragazzo che ha già fatto 7 gol in Nazionale".

Poi un elogio alla coppia dirigenziale Fassone-Mirabelli: "Il merito di questa trattativa è da dividere tra Fassone e Mirabelli - afferma Mendes - In questo momento, il Milan è molto ben rappresentato, sanno ciò che vogliono ed è la prima volta, credo, che abbiamo intavolato una trattativa con un grande club senza che nessuno sapesse prima qualcosa. Solo ieri era uscito qualcosa ma André stava già facendo le visite mediche. Dimostrazione della loro grande professionalità. Con loro, il Milan tornerà ai fasti di un tempo. Diego Costa al Milan? Quello di cui parlo con il Milan non lo dico alla stampa..."