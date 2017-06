Milan, senti Maldini: "Per tornare in alto ci vogliono tanti soldi"

Lui il Milan lo conosce bene per averci giocato ininterrottamente dal 1985 al 2009. E come tanti tifosi rossoneri aspetta il rilancio del clubl, rilancio che potrebbe arrivare con il closing previsto per il 14 aprile. Paolo Maldini, intervistato da Grant Wahl per il suo podcast "Planet Futbol", si sofferma sulla situazione e le prospettive rossonere: "E’ dura. Sono cinque anni che non si vince nulla, eccetto la Supercoppa Italiana di dicembre, e sono tre anni che la squadra non si qualifica per le coppe europee. Il presidente Berlusconi sta cercando di vendere il Milan, ma non si sanno tante cose come, ad esempio, quanti soldi vorranno investire nel rilancio della società. Ci vogliono tanti soldi per tornare allo stesso livello di 10 anni fa".



L'ex capitano tiene molto a quella che è stata la squadra della sua vita: "Amo il Milan e se un giorno avrò la possibilità di tornare, ne sarei felice. Ma non è facile, perché sono stato visto come un problema. Perché io non ho bisogno di lavorare per il Milan, ma mi piacerebbe farlo. Questa mia posizione di indipendenza è difficile da interpretare ed è complicato. Ma vedremo".



Dal closing dipende anche il futuro di Donnarummna: "Dopo Buffon, che ha fatto il suo debutto in Serie A contro il Milan, ho visto le stesse doti e qualità in Donnarumma. Pur essendo molto grande, è molto veloce ed è un grande ragazzo. Adesso si parla tanto di lui e devi essere un bravo ragazzo per isolarti dalle voci e pensare a fare bene in campo".