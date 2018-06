Milan, sentenza Uefa ufficiale: fuori dall'Europa League

Milan escluso dall'Europa League. Poco prima delle 17 è arrivata anche l'ufficialità: l'Uefa ha punito i rossoneri per il mancato rispetto dei parametri fair play finanziario.



Secondo quanto trapelato fino a stamattina, la "squalifica" avrebbe dovuto riguardare solo la prossima stagione, con l'esclusione del Milan dall'Europa League conquistata sul campo, e 30 milioni di multa. In effetti è più o meno così, per quanto la sentenza sia un po' "criptica": lo stop è valido per le prossime due stagioni, ma per una sola competizione. Dunque il Milan, che sul campo si è qualificato all'Europa League 2018-19, sconterà la squalifica l'anno prossimo e potrà tornare eventualmente in Europa, se dovesse qualificarsi, nel 2019-20. Evitata la multa da 30 milioni che era stata inizialmente paventata.



Il Milan farà ricorso al Tas, ma in base agli ultimi sviluppi societari, con Li Yonghong che ha messo un freno alla trattativa con Rocco Commisso, sarà dura per i rossoneri ribaltare il verdetto.



Ecco il comunicato:



"La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso una decisione sul caso AC Milan a seguito del rinvio del responsabile della camera di investigazione CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio (break-even rule). Il club non potrà partecipare alla prossima competizione UEFA per club a cui è qualificata nelle prossime due (2) stagioni (una competizione sola nella stagione 2018/19 o in quella 2019/20, in caso di qualificazione). Contro questa decisione è possibile presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, secondo l'Articolo 34(2) del regolamento procedurale che governa l'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA, e secondo gli Articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA. Le motivazioni della decisione verranno pubblicate su UEFA.com a tempo debito".