Milan, scelto Innaurato come nuovo preparatore

Uno dei problemi del Milan è la condizione fisica: secondo i dirigenti rossoneri la squadra sta scontando una preperazione non idonea alle esigenze soprattutto dei giocatori meno giovani, considerati le colonne del gruppo: uno su tutti, Lucas Biglia.



Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sono corsi ai ripari opzionando Mario Innaurato (a destra nella foto) che però deve liberarsi dal contratto con la Costa D'Avorio, attesa all'ultima partita valida per le qualificazioni mondiali. Innaurato è un preparatore ben conosciuto da Franck Kessié che lo ha avuto in nazionale come primo collaboratore del ct Wilmots. Anche Biglia lo conosce bene perché suo responasbile della preparazione ai tempi dell'Anderlecht. Innaurato infatti è emigrato in Belgio nella regiona della Valloniua e ha nonni abruzzesi.



Il Milan deve correre di più soprattutto nelle prossime partite e fino alla fine del girone di andata quando si tireranno le prime conclusioni del lavoro di Montella che, salvo catastrofi in Grecia e a Reggio Emilia, pare ben saldo sulla panchina.



Per quanto riguarda l'accusa di non aver acquistato un top bomber che possa finalizzare il lavoro della squadra, viene confutata ribadendo che al Milan serviva una base forte dalla quale ripartire più che una ciliegina sulla torta. Prima la torta, poi le ciliegie: ma è una torta che non sta lievitando e il nuovo pasticcere si chiamerà Mario Innaurato.