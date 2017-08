Milan, scatta l'allarme: possibile stiramento per Biglia

Nel Milan che affronterà il Betis nell'amichevole di mercoledì sera a Catania non ci sarà Lucas Biglia. Il centrocampista argentino ha accusato un problema nella giornata di martedì: dalle prime indiscrezioni raccolte potrebbe trattarsi di uno stiramento e domani il centrocampista verrà sottoposto a esami per valutare l'entità del problema. Scenderà invece in campo dall'inizio Leonardo Bonucci, costretto a stare a guardare nel doppio confronto con il Craiova, in vista del playoff di Europa League con lo Shkendija. Ma il tecnico non manderà in campo tutti i nuovi acquisti, né quella che ipoteticamente dovrebbe essere la formazione titolare (aspettando magari l'ultimo grande colpo in attacco) della prossima stagione.



Restano a casa Conti, Rodriguez e Bonaventura: l'ex atalantino non è ancora al top della condizione nonostante il gol segnato a San Siro. Giocheranno sicuramente, oltre a Bonucci, anche Suso e André Silva. Per il portoghese, in particolare, sarà l'occasione per mettersi in mostra e piazzare il "sorpasso" al baby Cutrone che ha impressionato in questa estate. Potrebbe partire dall'inizio pure Calhanoglu, che ha giocato solo uno spezzone al ritorno col Craiova.