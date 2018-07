Milan, Scaroni telefona a Gattuso

Sentire la vicinanza della società nel momento di una rivoluzione totale era proprio ciò di cui aveva bisogno Rino Gattuso. Così, con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare il tecnico dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio Conte.



All'indomani del divorzio da Mirabelli, l'uomo che ha scommesso sulle qualità di Gattuso, e nel giorno dell'insediamento ufficiale di Leonardo, il nuovo numero uno del club ha confermato la fiducia all'allenatore impegnato nella tournée negli Stati Uniti: si è trattato di una telefonata cordiale, secondo quanto scrive l'Ansa, nel corso della quale il presidente ha fatto all'allenatore l'in bocca al lupo per le prossime partite, dandogli appuntamento al ritorno in Italia per un incontro di persona.