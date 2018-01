Milan, Scaroni: "Se il debito non verrà rifinanziato, Elliott rivenderà il Milan"

"Il Milan troverà i soldi per il rifinanziamento? Non lo so, non lo seguo. Sono vicende che segue Fassone o Li Yonghong. Teoricamente è sempre possibile ma non so dire a che punto siamo". Così si è espresso il consigliere rossonero Paolo Scaroni, all'indomani del cda in cui l'ad Marco Fassone avrebbe dato aggiornamenti sul progetto per rifinanziare il debito da 303 milioni di euro concesso da Elliott, in parte al proprietario cinese e in parte al club, in scadenza a ottobre.



Se il debito non verrà rimborsato, la società passerà in mano a Elliott. "Non credo che Gordon Singer (proprietario del fondo, ndr) voglia fare il presidente. Certamente il prestito che ha fatto ha una serie di garanzie e, qualora non venisse ripagato, possono portare alla proprietà del Milan per rientrare dei soldi", ha spiegato a Telelombardia Scaroni, vicepresidente di Rothschild e piccolo azionista dei rossoneri, nominato consigliere dopo l'accordo fra la proprietà cinese ed Elliott.



Scaroni quindi specifica: "Lo scenario che potrebbe avvenire è che il creditore Elliott vende il Milan per riprendere il denaro. La parte rimanente eccedente il credito verrebbe restituita a mr Li. La vendita avverrebbe al prezzo più alto possibile".



Il consigliere traccia infine un quadro della situazione attuale: "L’azionista continua a far fronte agli impegni presi. Gli aumenti di capitale sono impegni che ha preso l’azionista nell’ambito del budget 2017-18 del piano del Milan dal 2017 al 2022. Dentro questo piano, che ha delle ipotesi di ricavi come in tutti i piani, sono previsti degli aumenti di capitale sui quali si è impegnato l’azionista. Nel Milan si sta lavorando attivamente per attirare sponsorizzazioni, di varia natura, in Cina. Sono state assunte persone molto attive, ma è presto per tirare delle conclusioni. Nell’ambito delle strategie dell’azionista del Milan c’è quello di attirare sponsorizzazioni provenienti dalla Cina".