Milan, Scaroni presidente. Fassone via "per giusta causa"

Il nuovo corso del Milan di Elliott ha preso ufficialmente il via nel segno della rottura quasi totale con il passato. L'assemblea degli azionisti, presieduta dall'avvocato Cappelli, ha approvato a maggioranza la rimozione di Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu e Marco Fassone da amministratori della società per giusta causa.



A Mister Li si contestano "iniziative e dichiarazioni pubbliche lesive per l'immagine e la stabilità della società". All'ex ad la "compromissione del rapporto fiduciario per le modalità con cui ha gestito e comunicato l'instaurazione e la modificazione dei contratti con la società, la responsabilità nella predisposizione dei piani, la predisposizione e la struttura del mercato cinese". Sono "fatti solo recentemente venuti all'attenzione - ha spiegato una rappresentante della proprietà -, sono in corso nuovi approfondimenti, e ci riserviamo ulteriori valutazioni per la tutela dei diritti propri e della società".



Quindi è stata approvata all'unanimità la delibera sul nuovo consiglio di amministrazione (in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020) composto da Paolo Scaroni (presidente), Marco Patuano, Frank Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio. "Ho solo poche parole per ringraziarvi per essere qui. Per me è un grande onore. Se è stato un grande onore per Roberto Cappeli, per me che sono milanista è un grandisimo onore e possiamo considerare conclusa questa assemblea" ha dichiarato Scaroni.