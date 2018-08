Milan, Scaroni: "Non sono preoccupato". E arriva Kakà

Giornata di Consiglio d'Amministrazione in casa Milan: sul tavolo vari temi ma i due più importanti riguardano la scelta del nuovo amministratore delegato e il punto sulla situazione Uefa-Fair Play Finanziario. Sul primo fronte resta caldo il nome di Ivan Gazidis che però l'Arsenal non ha ancora liberato, resta in standby Umberto Gandini ma la situazione andrà risolta entro inizio settembre.



La società invece si aspetta sanzioni economiche per quanto riguarda il FPF e spera sempre di concludere un voluntary agreement, scenario possibile grazie al passaggio di proprietà. "Il Consiglio d'Amministrazione è andato bene, non ho alcuna preoccupazione dal Milan. Abbiamo parlato della Uefa ma anche di altre cose, altrettanto importanti", ha spiegato il presidente Paolo Scaroni all'Ansa.



Il Milan è anche pronto a riabbracciare Kakà. Il brasiliano dovrebbe atterrare nei prossimi giorni, c'è chi dice già domani come scrive La Gazzetta dello Sport, in Italia per iniziare una sorta di periodo da 'stagista' nella società rossonera per capire che ruolo potrebbe ricoprire in futuro. Recentemente Kakà aveva detto: "Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan".