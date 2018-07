Milan, Scaroni: "L'Uefa deciderà entro agosto"

Paolo Scaroni, a fianco di Leonardo, accompagna il neo dt nel giorno della presentazione ufficiale ma regala anche informazioni importanti sul Milan: "Mi aspetto una soluzione con l'Uefa sul financial fair play entro agosto. È un terreno nuovo per tutti, ma comunque vada saremo osservati speciali".



Il presidente rossonero ha spiegato l'attuale situazione del club: "Abbiamo scritto una lettera all'Uefa per un incontro, credo avverrà in 15/20 giorni. La nuova proprietà ha dato una sicurezza diversa. Ci attendiamo un processo che potrebbe portare ad un voluntary agreement, ma è molto difficile".



Se Leonardo ("Elliott cerca sempre professionisti seri, con provata esperienza, per portare avanti il proprio investimento. E lo ha fatto anche nel mondo del calcio") ha spiegato che difficilmente ci saranno grandi colpi, Scaroni puntualizza: "Il progetto di Elliott, che è stato decisivo nel ribaltare la sentenza al Tas, è a medio-lungo termine, non dobbiamo fare le cose entro domattina. La strategia è di riportare il club dove merita".