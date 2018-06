Milan, sarà pugno duro dell'Uefa: verso l'esclusione dalle Coppe

Forse già oggi arriverà la sentenza tanto attesa. Ma più passa il tempo più sembra certo che l'Uefa userà il pugno duro nei confronti del Milan, a cui è già stato negato il Settlement Agreement, per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. I rossoneri verranno esclusi dalle Coppe (Europa League) nella prossima stagione: l'udienza davanti alla Camera Giudicante non sembra avere infatti prodotto i frutti sperati



Restano i dubbi sulla solidità economica della proprietà e quelli relativi al rifinanziamento del debito (303 milioni di euro più gli interessi) con Elliott che comunque ha garantito la continuità aziendale del club dicendosi pronto (in un documento scritto) a intervenire in caso di inadempienze di Li Yonghong.



"Confesso, non siamo ottimisti" ha dichiarato l'ad Marco Fassone in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il club di via Aldo Rossi farà dunque ricorso al Tas di Losanna (come anticipato dal nostro Carlo Pellegatti) dove potrebbe giocare la carta del nuovo socio (americano?) per ribaltare la sentenza: "Non posso dire se c'è stata un'accelerazione perché sono fatti che riguardano l'azionista. In questa sede abbiamos celto di parlare di fatti certi, non di supposizioni o congetture".