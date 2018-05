Milan, rottura Donnarumma-Curva

Lo strappo si è consumato. Alla fine della sfida contro l'Atalanta a Bergamo Gigio Donnarumma, protagonista in negativo sul gol di Masiello, è andato sotto il settore ospite per lanciare la sua maglia ai tifosi del Milan (avevano fatto lo stesso alcuni compagni di squadra). Ma dalla curva è arrivato un rifiuto secco: il portiere 19enne ha visto i capi ultrà ordinare agli altri supporter, come riferisce il Corriere della Sera, di non 'accettare' la divisa arancione dell'estremo difensore che è rimasto comprensibilmente attonito e deluso prima di fare ritorno negli spogliatoi con la maglietta in mano.



Rottura dunque ufficiale al termine di sette giorni difficili per Donnarumma, autore di due errori gravi nella finale di Coppa Italia con la Juventus. E ieri per la prima volta il ds Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Premium, ha aperto alla cessione del gioiello, sempre meno amato dal popolo milanista anche alla luce delle voci di mercato. Gennaro Gattuso ha difeso a spada tratta il suo giocatore ma domenica San Siro potrebbe riservare un'accoglienza non positiva (per usare un eufemismo) al numero 1, un tempo idolo...