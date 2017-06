Milan, Romagnoli salta Lazio e Fiorentina: altro problema per Montella

Lesione muscolare al flessore della coscia destra. Il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Alessio Romagnoli è piuttosto scarno, il problema è forse un po' più grave: dietro quella formula, infatti, si nasconde un'assenza pesantissima per Vincenzo Montella che contro la Lazio deve già fare a meno di Kucka e Paletta, squalificati, oltre che di De Sciglio, Calabria e Bonaventura, infortunati. Il difensore centrale salterà i due scontri diretti fondamentali per la rincorsa all'Europa League: mancherà all'Olimpico e non ci sarà neppure contro la Fiorentina.



I tempi di recupero esatti non si conoscono ancora, ma è probabile che Romagnoli, sostituito nel primo tempo a Bologna, debba restare fermo tre settimane: difficile torni contro il Sassuolo, più probabile vederlo in azione il 4 marzo contro il Chievo e magari di nuovo al top allo Stadium contro la Juve. Nel frattempo toccherà a Zapata e Gomez fare muro davanti a Donnarumma.