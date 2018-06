Milan, Romagnoli in gruppo: ci sarà contro la Juventus

Un recupero fondamentale per questo finale di stagione. Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo martedì dopo l'infortunio (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra) che lo aveva messo ko durante la gara contro il Sassuolo lo scorso 8 aprile.



Il centrale del Milan con ogni probabilità sarà convocato per il match con il Verona sabato a San Siro e scenderà in campo al fianco di Leonardo Bonucci in occasione della finale di Coppa Italia in programma fra sette giorni all'Olimpico quando i rossoneri contenderanno il trofeo alla Juventus.