Milan-Roma 0-2, Dzeko-Florenzi, Montella ancora k.o.

MILAN-ROMA 0-2 (clicca qui per tabellino e cronaca)



La Roma si iscrive di diritto e di fatto nel partito delle grandi, il Milan gelato a San Siro si riscopre ancora una volta meno forte di quanto immaginasse quest'estate. Finisce 2-0, segnano Dzeko e Florenzi che affondano i rossoneri nel loro momento migliore e li mandano a -4 dalla zona Champions: Montella, per svoltare dopo il tonfo con la Samp, ha mandato in campo 9 degli 11 acquisti, ma non è bastato. I giallorossi, invece, continuano la loro striscia vincente: sono a quota 15, ma con una partita in meno.



Milan-Roma si gioca sin dal primo minuto sul filo della tensione. Di buono c'è il pressing che le due squadre operano per mettere in difficoltà l'avversario, di brutto è che le giocate di qualità scarseggiano nel primo tempo: la migliore verso la fine, con Pellegrini che salta un paio di avversari ma poi calcia debolmente verso Donnarumma. Il giovane centrocampista azzurro era entrato al posto di Strootman, costretto a uscire per infortunio: aveva avuto lui la palla dell'1-0 su un errato rinvio di Donnarumma, ma ha indirizzato male il pallonetto dalla lunga distanza.



Occasioni vere e proprie il Milan non ne crea: Calhanoglu è nel vivo del gioco, ma commette una serie di errori, sia nella scelta (tiro o passaggio) sia di precisione. L'applicazione di Borini, nell'inedito ruolo di terzino destro, è quasi il simbolo della partita dei rossoneri, che si preoccupano di svolgere bene il compitino, ma difficilmente vanno oltre. E di preoccupante c'è un disimpegno rischiosissimo di Bonucci, che rischia di regalare palla a Dzeko ed è fortunato che ci pensino i compagni a salvarlo.



I due vengono a contatto un paio di volte a inizio ripresa e le loro scintille quasi danno vita a una gara diversa, in cui il Milan riparte più velocemente in contropiede e crea molti più pericoli con Kessié e André Silva, anche se l'occasione più clamorosa la fallisce Florenzi, che tutto solo davanti a Donnarumma gli calcia il pallone addosso. Alisson, poco dopo, deve intervenire su un tiro a botta sicura di Bonucci ed è l'inizio di un momento favorevole ai rossoneri, trascinati dalle giocate di André Silva.



Ma se da un lato Kalinic spara centralmente dopo essersi liberato con forza di Manolas, sul fronte opposto Dzeko trova l'angolino che al 72' sblocca il risultato, con la complicità della deviazione di Romagnoli. E qui la partita si mette su un piano inclinato: Dzeko propizia anche il raddoppio di Florenzi che raccoglie una respinta difettosa di Donnarumma su tiro di Nainggolan, poi Calhanoglu si fa espellere. Tutto nel giro di dieci minuti che magari cambieranno un'intera stagione.