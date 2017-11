Milan, Rodriguez si fa male in nazionale: "Ma a Napoli gioca"

Da eroe della patria a possibile assente, suo malgrado naturalmente. Ricardo Rodriguez ha regalato alla Svizzera la vittoria di misura sull'Irlanda del Nord nell'andata del playoff mondiale trasformando il discusso calcio di rigore assegnato per un mani che non c'era, ma ora potrebbe saltare la gara di ritorno. Colpa di un problema muscolare: a parlarne è stato l'agente Gianluca Di Domenico a Radio CRC.



"Ha un piccolo problema muscolare che però non dovrebbe impedirgli di scendere in campo nella partita di ritorno - ha spiegato il procuratore -. E' in contatto col Milan e giocherà soltanto se sarà pienamente recuperato: se ci dovessero essere delle complicazioni non scenderà in campo per essere preservato in vista di Napoli-Milan".