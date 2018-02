Milan, Rodriguez out con l'Udinese. Si avvicina il ritorno di Conti

Il Milan dovrà fare a meno di Rodriguez anche in occasione della trasferta sul campo dell'Udinese, in programma domenica alle 15. Lo ha annunciato Gianluca Melegati, medico sociale dei rossoneri: "Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte di martedì, che ci ha consigliato di occuparcene in maniera importante: il ragazzo sta bene e sta recuperando, ma è molto debilitato naturalmente e si è ritenuto di evitare che lui facesse parte della squadra per la partita di Udine e sarà pronto per la ripresa degli allenamenti lunedì".



Sul lato opposto scalpita Andrea Conti, operato lo scorso 16 settembre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Il recupero di Andrea procede molto bene, siamo molto soddisfatti e lui lo è ancora di più, vedendo che ogni giorno migliora. Siamo vicini al momento in cui potrà aggiungersi alla squadra per quella parte importante, che noi consideriamo fondamentale, del gesto tecnico atletico. E' vicino a questo momento e sta rispettando i tempi di recupero".



"Mi sento bene, posso dire che il peggio è passato. Sto cominciando a fare un po’ di preparazione sul campo e devo dire che sto rispondendo bene" ha spiegato l'ex terzino dell'Atalanta, desideroso di tornare a dare il suo contributo alla squadra di Gattuso.