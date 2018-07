Milan, rivoluzione Elliott: idee Maldini e Gandini

Ieri, alla fine, il colpo di scena non c'è stato: Li Yonghong, dopo non aver rimborsato ad Elliott i 32 milioni di euro anticipati per l'aumento di capitale, non è riuscito a presentare al fondo americano un'offerta da parte di un nuovo compratore (si era parlato del proprietario del Monaco, Dmitrij Rybolovlev) e quindi è uscito di scena tra le lacrime - come riporta La Gazzetta dello Sport (il CorSera invece racconta che a piangere sia stato David Han) - lasciando tutto nelle mani del gruppo di Paul Singer.



Ora Elliott, che ha avviato la procedura di escussione, cambierà il cda rossonero e tra 7-10 giorni diverrà ufficialmente nuovo proprietario, ha due strade: o vendere subito ad un'altra figura (in vantaggio rimane Commisso) oppure tentare di gestire per qualche tempo il club, rinforzandolo, per poi cederlo ad una cifra il più alta possibile. Tutto dipende da come finirà la battaglia - che dovrebbe spostarsi sul piano legale - con Mr. Li che pensa che al fondo debba andare solo il prestito più interessi ed ogni extra-guadagno in più sia di sua competenza mentre Elliott è di avviso opposto: se vincesse l'imprenditore cinese la cessione sarà quasi immediata, nell'altro caso i tempi si allungheranno.



Vada come vada, una cosa sembra certa: sarà rivoluzione anche a livello dirigenziale. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sarebbero a rischio, in particolare la nuova proprietà starebbe pensando a tre figure. Cristiano Giuntoli - che ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli - come nuovo ds, Umberto Gandini come nuovo ad (e sarebbe un ritorno) ma soprattutto Paolo Maldini che solo qualche settimana fa ci aveva confermato come per lui le porte fossero sempre aperte.