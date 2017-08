Milan, risolta la questione delle fideiussioni

Il Milan, come ogni squadra di serie A, ha l'obbligo di presentare le necessarie garanzie per coprire i nuovi acquisti: il termine per le acquisizioni effettuate entro il 31 luglio, è dell'11 agosto ed è quello che ha ripetuto Marco Fassone ai nostri microfoni dopo che Calcio & Finanza aveva rilanciato l'indiscrezione di un veto delle banche sull'erogazione di fideiussioni per i rossoneri.



Questo il motivo per cui Bonucci e Biglia non sono potuti scendere in campo in Europa League ma la situazione si è sbloccata. Se per l'ex capitano della Lazio l'aiuto è arrivato da Generali (come nel caso di Conti e Kessié), a quanto risulta è tutto a posto anche per il difensore azzurro e probabile futuro capitano.



Le fideiussioni sono quindi state depositate in Lega Calcio e Montella è finalmente libero di schierare sia Biglia che Bonucci. Si cercherà di regolarizzare tutto entro il 7 agosto, in modo da inserire almeno uno dei due (per regolamento, fino ai gironi, non si può aggiungere più di un giocatore) nella lista UEFA per il playoff contro lo Shkendija.