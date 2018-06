Milan, rischio stangata dall'Uefa: "due anni senza Coppe e multa di 30 milioni"

Nella giornata di domani il Milan potrebbe ricevere una mazzata. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la sentenza dell'Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario rischia di essere più dura del previsto con l'esclusione dei rossoneri per due anni dalle Coppe e una multa di 30 milioni di euro: si tratterebbe di un grave danno sportivo, economico e d'immagine per un club che ha fatto dell'Europa la sua casa.



Tuttavia la svolta societaria in atto fa sperare il Diavolo: sono infatti in corso, come anticipato ieri, le trattative con l'imprenditore di origini italiane Rocco Commisso, proprietario dei New York Cosmos e con un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari (in vantaggio sulla famiglia Ricketts). Con il nuovo socio (non è escluso ma anzi è probabile che diventi subito azionista di maggioranza) la società di via Aldo Rossi spera di ribaltare il giudizio dell'Uefa attraverso il ricorso al Tas di Losanna.