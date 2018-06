Milan, riprende la trattativa con Commisso: ecco la nuova offerta

Mentre il club prepara il difficile ricorso al Tas contro la sentenza Uefa e parallelamente si muove, con cautela, sul calciomercato, si decide il futuro del Milan. Questi sono giorni caldissimi per la società e i tifosi rossoneri, che aspettano con ansia sviluppi dalla trattative tra Rocco Commisso e Yonghong Li. Dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, i dialoghi tra le parti sono ricomciati e, secondo quanto riporta Sky Sport, l'imprenditore italoamericano avrebbe presentato una nuova offerta, per un investimento totale superiore ai 500 milioni di euro.

Una cifra che nelle intenzioni di Commisso verrà utilizzata per rimborsare i famosi 32 milioni a Elliot, mentre altri 350 milioni verrebbero utilizzati per saldare il debito con lo stesso fondo. Oltre a ripagare i debiti, Commisso verserebbe subito 150 milioni di euro nelle casse del club per il mercato e la gestione ordinaria, così che degli oltre 500 mlioni nelle tasche di Yonghong Li non entrerebbe nulla, ma l'attuale presidente resterebbe proprietario del 30% del club e soprattutto avrebbe la possibilità di gestire le attività della società rossonera in Cina.

Un'offerta che appare vantaggiosa per l'imprenditore cinese, tanto che da parte di Commisso sembra esserci fiducia per la fumata bianca. Ovviamente il passaggio di proprietà non sarebbe immediato (si parla di qualche mese per il closing), ma il presidente di Mediacom verserebbe immediatamente i 32 milioni a Elliott per il rimborso per poi stipulare una lettera vincolante con l'altra parte.

Ora dunque la palla passa a Yonghong Li, che però di recente ha già abbandonato due volte il tavolo delle trattative ad un passo dalla chiusura. La partita decisiva si gioca sui 32 milioni da restituire a Elliot: se l'attuale proprietario non potrà restituirli entro il 6 luglio ci sarebbe la chiusura, altrimenti Yonghong Li potrebbe restituire i soldi a Elliott e prolungare il suo rapporto con il Milan almeno fino alla prossima scadenza fissata per ottobre 2018.