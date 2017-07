Milan rientrato in Italia, Fassone: "C'è tempo per Kalinic"

Dopo la tournée cinese nella International Champions Cup, bilancio di una sconfitta (contro il Borussia Dortmund) e di una vittoria (contro il Bayern Monaco), il Milan è rientrato in Italia per preparare la prima partita ufficiale della nuova stagione. Giovedì è tempo di Europa League, andata del terzo turno preliminare contro l'Universitatea Craiova (ritorno il 3 agosto a San Siro), i rossoneri sono atterrati a Milano dopo le 8 accolti da diversi tifosi.



Questo il bilancio secondo Marco Fassone: "Sono state due partite importanti, è stata la miglior preparazione che potessimo fare: ora parte la stagione vera e ci sono tutti i presupposti per fare bene in Romania". L'ad rossonero ha anche sfiorato l'argomento mercato: "Kalinic? Non faccio più nomi, guai a parlare di giocatori di altre squadre se no si risentono... Faremo ancora sicuramente qualcosa, la finestra di mercato sembra già finita ma mancano 40 giorni. La squadra è già molto competitiva così, non abbiamo nessuna fretta".