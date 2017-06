Milan, Ricardo Rodriguez ufficiale: "Torneremo in Champions"

Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore del Milan: dopo lo sbarco in Italia e la due giorni di visite mediche, è arrivata anche la firma sul nuovo contratto che ha preceduto di poco l'annuncio ufficiale. Come successo per Montella, la firma è stata trasmessa in diretta su Facebook: oltre al neo-terzino rossonero, presenti anche Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Rodriguez è stato pagato 15 milioni più 3 di bonus dal Wolfsburg e ha firmato fino al 30 giugno 2021.



"Rodriguez ha dimostrato il suo valore sul campo negli anni, ma anche il suo entusiasmo. Abbiamo bisogno di giocatori bravi e con un certo entusiasmo a vestire questa maglia che non è come le altre, è una maglia pesante" ha sottolineato Mirabelli.

LE PAROLE DI RODRIGUEZ: "FELICISSIMO"

Le prime parole rossonere di Ricardo Rodriguez: "Sono felice di essere qui e di giocare per questa squadra. Prenderò il 68 come numero di maglia, l’anno di nascita di mia madre. Del Milan mi piacevano Gattuso, Ronaldinho e Maldini. Milanello, il museo e San Siro sono impressionanti. Voglio giocare l’Europa League facendola al meglio, poi dobbiamo fare bene in campionato e tornare a giocare la Champions League. Faremo di tutto per tornarci. Forza Milan!”.