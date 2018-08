Milan, Reina: "Non vado via, stima per Donnarumma"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport Pepe Reina affronta anche il tema del doppio addio, suo e di Sarri, al Napoli: "A me scadeva il contratto, Sarri non l’hanno voluto più. Così siamo partiti entrambi. Poterò sempre nel cuore i colori azzurri e non dimenticherà mai questi quattro anni. Al mister posso augurare un mondo di bene, tra noi c’è un legame che va oltre il calcio. È una persona importantissima nella mia vita, non posso che pensare il meglio per lui".



Il portiere spagnolo esclude però di seguire il tecnico al Chelsea (si era parlato di un interessamento dei Blues): "Se resto al Milan? non ho altre volontà. Ho trovato una società e un’organizzazione mostruosa, con la voglia di crescere e di continuare con un progetto che punta in alto".



"Quello che voglio fare qui è dare una mano, in tutti i sensi - prosegue Reina - per l’esperienza che mi porto dietro e a livello umano. Un po’ di carriera alle spalle ce l’ho, spero che possa essere d’aiuto alla squadra. Cercherò di essere positivo, sempre, per far crescere il gruppo".



Sul dualismo con Donnarumma: "Per Gigio ho una grande stima e ammirazione, come anche per Antonio, mi hanno accolto benissimo, con me si stanno comportando in un modo eccezionale, sia da un punto di vista umano che per quello che concerne il calcio. Posso imparare da loro e anche sfruttare questa concorrenza che c’è tra noi tre, per diventare ancora migliore. Lavoro per giocare, come lo fa Gigi, Antonio e tutti i componenti di questa rosa".