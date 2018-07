Milan, Reina: "Chelsea? Un'ipotesi"

Pepe Reina non smentisce la clamorosa indiscrezione che avevamo lanciato qualche giorno fa. ''Io al Chelsea? È un'ipotesi. Io in questi giorni voglio solo godermi l'inserimento in questo gruppo. A Sarri mando un in bocca al lupo, è un allenatore che mi ha dato moltissimo e sono molto legato a lui'' le parole del portiere del Milan in partenza con i compagni per la tournée negli Usa.



L'ex Napoli commenta anche le voci su un possibile approdo di Higuain a Milanello: "Se mi piacerebbe giocare con lui? È un' altra ipotesi. Ho sentito Morato? No ma siamo amici".



Il presente è comunque rossonero: "Sono contentissimo di essere qui, ho grande voglia di iniziare e di inserirmi nel gruppo velocemente. Dobbiamo crescere e migliorare quanto fatto l'anno scorso''.



Infine, su Donnarumma: ''Io e Gigio ci sentiamo due numeri uno, siamo in una società importantissima e cercheremo di fare il meglio per far decidere mister Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui e con il suo fratello già da prima, sarà una stagione divertente''.