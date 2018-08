Milan, Reina: "A Napoli un pezzo del mio cuore"

Pepe Reina partirà dalla panchina in Napoli-Milan ma sarà comunque la sua prima partita ufficiale in maglia rossonera e proprio contro la squadra di cui ha difeso i pali fino al maggio scorso: "Era scritto che doveva andare così ma per me è un piacere enorme tornare in quella che è stata casa mia per tanti anni. Ho vissuto esperienze meravigliose e ho solo parole di ringraziamento per Napoli e per la sua gente, un pezzettino del mio cuore è rimasto là". Il portiere spagnolo dimostra che il cuore è diviso a metà anche così: "Mi auguro che, a fine stagione se non sarà il Milan a vincere, lo faccia il Napoli".



A Milan Tv, Reina anticipa così il match di domani sera: "Sarà difficilissimo, non vediamo l'ora di giocarla. Non è da tutti andare al San Paolo e fare la partita, di solito le squadre subiscono il loro gioco perché ci sono giocatori con mentalità vincente". Infine, sull'altro grande ex, Higuain: "Gonzalo è motivato e in forma, farà una grandissima stagione perché vuole dare una mano. Avrà un ruolo importantissimo nella nostra crescita".