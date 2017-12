Milan, Raiola attacca Mirabelli: "Usa Donnarumma contro di me"

Gianluigi Donnarumma e la famiglia Raiola rompono il silenzio e spiegano la posizione in merito alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Inizia Gigio su Instagram smentendo in maniera netta il passaggio più contestato della ricostruzione del Corriere della Sera: "Non ho mai detto né scritto di aver subìto violenza morale quando ho firmato il contratto". Nel post, il portiere del Milan torna sullo striscione esibito dai tifosi in coppa Italia contro il Verona: "Una brutta serata, non me l'aspettavo. Nonostante tutto guardavo avanti e testa alla prossima partita... forza Milan!".



Il post è arrivato poche ore dopo la festa di Natale con i ragazzi del vivaio rossonero dove Donnarumma si era dimostrato molto disponibile salutando tutti i ragazzi sempre con il sorriso e dal palco aveva di fatto ribadito lo stesso concetto: ''Sono un tifoso del Milan''.

RAIOLA ATTACCA MIRABELLI

Poco dopo gli ha fatto eco Mino Raiola (dall'account del cugino Vincenzo, suo collaboratore) con un comunicato ancora su Instagram che va apertamente contro Massimiliano Mirabelli: "Ha un problema personale contro di me e usa Donnaruma per attaccarmi: Gigio non c'entra nulla, il problema non è certo lui e non capisco perché la società non ha commentato lo striscione apparso contro il Verona. Queste polemiche fanno comodo a Mirabelli perché distolgono dal vero problema, cioè il suo progetto tecnico".



La nota continua: "Gigio ha rifiutato offerte economiche e professionali che nessun calciatore avrebbe rifiutato facendo una scelta di cuore. Antonio (il fratello di Donnarumma, ndr)? Nessuno ha imposto al Milan di prenderlo, è stata una scelta tecnica di Mirabelli che dovrebbe quantomeno difendere".



Infine, una difesa personale: "Tengo al Milan e vorrei avesse successo: sia perché ho quattro giocatori in prima squadra sia perché il calcio italiano ne ha bisogno. Delle questioni dei contratti dei miei assistiti non ho mai parlato in pubblico e non lo farò ora. Ho stabilito da tempo una linea aperta di colloquio cortese e professionale con il dott. Fassone che ho incontrato anche di recente. Se ci fossero dei problemi e se fosse necessario mi troverò con il dott. Fassone e cercheremo delle soluzioni".