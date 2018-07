Milan, raduno il 9 luglio: già fissate tre amichevoli

Che Milan sarà nessuno lo sa ancora. Ma il club ha almeno provveduto a ufficializzare le date del precampionato rossonero: il raduno ufficiale è in programma lunedì 9 luglio a Milanello, quando prenderà il via la preparazione - fisica e tecnica - della squadra agli ordini di Gattuso. I primi due test si giocheranno il 14 e il 20, ma non sono stati ancora definiti gli avversari.



Come si legge nel comunicato, il 22 luglio il Milan volerà in America per l'International Champions Cup. Queste le partite in programma: Milan-Manchester United nella notte italiana tra mercoledì 25 e giovedì 26 allo StubHub Center di Carson (California); Tottenham-Milan nella notte tra martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto all'U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota); Milan-Barcellona nella notte tra sabato 4 agosto e domenica 5 al Levi's Stadium di Santa Clara (Bay Area).