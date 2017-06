Milan, quando il turnover non funziona

Il Milan va ko dopo sei risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio), perdendo 3-0 contro il Genoa, e i tifosi si chiedono il perché di questo crollo improvviso. Va detto che una sconfitta non può cancellare quanto fatto di buono nell'ultimo mese, ma è evidente che qualcosa a Marassi non sia andato. Il modulo è rimasto lo stesso - il 4-3-3 - due degli interpreti, invece, sono cambiati: fuori Abate e Suso, dentro Poli e Honda. Il centrocampista veneto era stato schierato titolare da Vincenzo Montella solo in un'altra occasione (0-1 in casa contro l'Udinese), mentre il giapponese aveva giocato solo 18' prima di ieri.



Tra le perplessità suscitate dal flop rossonero, trova spazio la scelta di adattare Poli come terzino destro: l'ex Sampdoria ha già occupato quel ruolo in passato, ma a livello difensivo non può essere affidabile quanto un laterale di ruolo. In molti, per esempio, si chiedono che fine abbia fatto Vangioni, terzino argentino prelevato dal River Plate, a parametro zero, e sempre più oggetto misterioso. Diverso il discorso che riguarda Honda: l'ex Cska Mosca è parso un corpo estraneo rispetto alla resta squadra, che anche in 11 contro 10 ha provato con tutte le sue forze a ottenere il pareggio e forse, senza l'espulsione di Paletta, ci sarebbe anche riuscita. Non tutto dunque è da buttare, ma la coperta resta corta: servono rinforzi per essere competitivi fino alla fine della stagione.